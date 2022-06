Transformation Radicale pour cet Appart de 28 m².!!

L'appartement est en fait composé de deux pièces de 8 m2 chacune. De quoi créer une petite chambre et un salon. Sur cette photo on remarque que les planchers, les murs et les fenêtres sont anciens. Cet appartement manque de modernité et est particulièrement sombre. L'éclairage doit être entièrement retravaillé et les couleurs des murs et du mobilier doivent remplacés par des tonalités plus brillantes et harmonieuses.