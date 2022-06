Une Ruine Métamorphosée en Cocon Moderne.!!

Ce livre d'idées nous mène aujourd'hui au Portugal. Nous vous invitons à découvrir la métamorphose étonnante d'une vieille maison en pierre qui se situe près du parc national de Peneda Geres. C'est l'authenticité du paysage environnant qui séduira les occupants de cette petite maison.

Le tourisme rural à travers le monde est de plus en plus populaire. À une époque où la société de consommation atteint des excès sans précédents, beaucoup de personnes se sentent étouffés par un rythme de vie précipité et vide de sens. C'est pourquoi lorsque l'occasion se présente, les vacanciers choisissent de plus en plus de profiter de la nature et de la campagne. Cette tendance prouve déjà le potentiel que représentent ces petites structures rurales qui sont isolées de la vie citadine tumultueuse.

Cependant, ce n'est pas par ce que ces vacanciers partent à l'aventure en campagne qu'ils n'exigent pas un minimum de confort dans les lieux où ils décident de passer la nuit.