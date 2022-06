Réussir une Maison Simple Pleine de Charme.!!

Au rez-de-chaussé, la salle à manger et le salon sont réunis en un seul espace commun. Les couleurs dominantes sont le blanc, le beige et le bois massif. Les quelques accents de pierre ou de ciment se marient harmonieusement avec les nuances de couleurs dominantes. Le décor est simple et éclectique. Cette pièce a le mérite de ne pas être surchargée. On distingue facilement la fonctionnalité des différentes zones de cette grande pièce.

La grande baie vitrée et les fenêtres assurent un éclairage naturel qui rend cet intérieur spacieux et aéré.