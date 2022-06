Découvrez 4 Cuisines Après un Relooking Moderne.!!

Après quelques travaux, la cuisine est totalement modernisée et rafraîchie. Le marbre a été abandonné au profit d'un plan de travail en bois noble et lisse. Les murs ont été peints d'un jaune clair qui se marie à la perfection avec les divers détails en bois qui dominent la pièce. Cet exemple nous prouve qu'une cuisine n'a pas forcément besoin d'être blanche avec des murs carrelés. On peut s'aventurer dans une autre direction et opter pour des matériaux plus inhabituels. C'est aussi de cette façon que l'on peut donner un caractère unique et mémorable à notre intérieur.

Les éviers, la lampe et les places assises ont été modernisés. Le petit bar en bois sur la gauche est d'autant plus pratique qu'il est creux au centre et peut ainsi servir d'espace de rangement. On adore cette cuisine métamorphosée en un espace lumineux et chaleureux. On lui trouve une beauté harmonieuse qui mélange des éléments du style classique et moderne.