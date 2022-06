La Transformation d'un Appartement à Tout PETIT Prix.!!

Le papier peint vieillot a disparu pour laisser place à mur carrelé blanc. Il est lisse et propre et sa couleur non seulement illumine l'espace mais il agrandit aussi la pièce. Par ailleurs, le carrelage a l'avantage d'être facilement nettoyé. Les éclaboussures d'huiles et de sauces ne s'éterniseront pas comme elles ont pu le faire sur le papier peint. Un coup d'éponge et de nettoyant, et elles disparaitront en un instant.

La cuisine a subit quelques changements radicaux: le sol, les lumières au plafond et les petits placards de cuisine sont neufs. Premièrement, le sol en bois est devenu plus brillant. L'éclairage moderne est imposant et donne vie à cet espace. Une cuisine est utilisée quotidiennement et les tâches qui y sont faites nécessitent un bon éclairage.