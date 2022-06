Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle? Qui ne se souvient de cette phrase qui a bercée notre tendre enfance? Le miroir est clairement devenu un élément de décoration murale dont on ne peut se passer, peut-être en raison du Narcisse qui sommeille en nous ! Quoi qu'il en soit, les miroirs rivalisent d'originalité et de design pour vous charmer et ainsi occuper vos intérieurs. Apporter une touche tendance à un salon grâce à un miroir est d'une simplicité que cela nous passe parfois au-dessus de la tête ! Il existe une multitude de styles de miroirs qui s'accorderont parfaitement avec la décoration choisie : moderne, baroque, vintage, design ainsi qu'un nombre de formes et de matériaux innombrables. Les amoureux du bois, fer forgé mais également de l'acier seront ravis de pouvoir compter sur nos experts homify français. Puisez toute l'inspiration nécessaire dans cet article afin de vous dénicher le miroir correspondant à vos goûts et qui saura mettre en valeur votre intérieur.