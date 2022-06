Thème déco : le jeu !

Fans de jeux vidéos seront ravis de s'endormir sur la version moelleuse de la console qui a bercé leur enfance des heures durant. C'est en effet ce que vous propose AK-LH, un studio de créations et d'éditions graphiques parisien créé en 2008. Ainsi, cette équipe de designers talentueux réalisent des impressions numériques sur des objets tels que des coussins, des trousses ou des coques de téléphones. Leurs produits sont réalisés à la main par des artisans de l'hexagone, chaque article est donc unique et authentique. Ce coussin est ici un clin d’œil aux années 80 et au début de l'ère jeux vidéos: les geek et les autres apprécieront le geste !