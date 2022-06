10 Belles Associations de Couleurs pour la Chambre.!!

Décorer avec les couleurs, ça semble parfois compliqué, parce qu’on a peur d’un résultat digne d’Arlequin ! Et lorsqu’il est question de la chambre à coucher, cela se corse encore davantage… En effet, on aime que la chambre soit un espace de relaxation et de bien-être et souvent les couleurs peuvent sembler venir perturber le repos.

Pour autant, doit-on renoncer à la couleur dans la chambre à coucher ? Chez homify, nos experts disent non ! Tout en conservant souvent le blanc en toile de fond, il est possible d’ajouter souvent non pas une mais deux voire trois couleurs pour donner de la profondeur et du style à votre chambre. La preuve avec cette sélection de 10 chambres à coucher qui ont relevé le défi !