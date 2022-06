9 Idées Colorées pour Sublimer la Cuisine.!!

Le vert en tant que couleur nous rappelle immédiatement la nature. Il apporte une sensation de fraicheur et d’harmonie dans les intérieurs. C’est aussi une couleur qui a l’effet le plus relaxant sur l’œil humain ! Comme on peut le voir avec l’exemple de cette cuisine, le vert offre une alternative simple et aisée au blanc dans les cuisines, surtout si vous optez pour des tonalités douces de vert : tilleul ou vert grisé par exemple.

Il existe une grande variété de verts pour la cuisine et en fonction de son intensité et de son aspect il aura un impact différent sur votre humeur. Les tons brillants peuvent transmettre de l’énergie alors que les tons plus opaques et clairs apporteront de la sérénité. Pour un bon équilibre dans la pièce, il faudra l’associer avec des tonalités naturelles comme les beiges !