Voici comment peindre un mur en pierre !

Remplir tous les trous et fissures avec un produit de réparation de béton comme le ciment hydraulique, qui est disponible dans les centres de rénovation domiciliaire. Suivez les instructions du fabricant pour l'application.

Ensuite, il s'agit d'enlever les moisissures présentes sur le mur afin de le rendre propre et prêt pour la peinture. Pour cela, appliquez une solution de 2 c. (14,8 ml) d'eau de Javel et 1 quart (0,95 litres) d'eau tiède.Tamponnez la zone affectée avec une éponge ou un chiffon saturé avec la solution. Continuez jusqu'à ce que la tache disparaisse.