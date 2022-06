Conseils pour la décoration intérieure d'un bureau collaboratif

Pour conclure, nous vous présentons un espace de réunion très différent du projet précédent. Sobre et austère, cette grande chambre respire le professionnalisme et l'efficacité. Des fauteuils confortables, une grande table et un grand écran au fond où s'affiche le contenu multimédia sont les seules éléments qui peuplent cet espace au look élégant. Les matériaux ont beaucoup à voir avec cela: plancher de bois sombre, colonnes couvertes de cuir, lumières et parois élégantes… La lumière naturelle est combinée avec un éclairage artificiel dans un équilibre chaleureux et convivial. Et la sophistication technologique étonne: des petits écrans sont intégrés à la table de réunion!

Nous pouvons donc conclure que la conception des espaces intérieurs d'un bureau est influencée à la fois par la nature de l'entreprise, plus sobre ou plus décontracté, et par les besoins d'espace et de personnel.

