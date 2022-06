Bien Choisir sa Paroi de Douche.!!

Quant aux matériaux, vous avez le choix entre le verre et le synthétique.

Le verre résiste aux chocs thermiques et mécaniques pourvu qu'il soit d'une épaisseur entre 3 et 8 mm. Bien évidemment, plus il sera épais, plus il sera solide, mais aussi plus lourd et difficile à installer.

La paroi de douche en verre a plusieurs qualités : transparence : simplicité, elle est personnalisable avec des tickets (… de poissons), les motifs du verre sont variés et on peut choisir d'avoir du verre opaque : l'intimité de la douche est protégée sans perdre de la lumière.

La paroi de douche en synthétique (pvc, acrylique) est moins coûteuse et est plus légère que le verre. Cependant, sa durée de vie sera beaucoup plus courte. Quant au choix esthétique on peut choisir entre transparente, opaque ou moulée.

Il existe des décorations avec des motifs, comme des gouttes d'eau, puisque les traces de calcaire sur la paroi de douche synthétique sont très difficile à enlever.