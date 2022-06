Construisez une Maison Familiale Parfaite pour Seulement 146 000€

Au deuxième étage, la cuisine et le salon ouvrent sur un grand balcon. Du côté droit de la salle, le mur entier est en fait composé de grandes baies vitrées. Le balcon offre une vue sur la forêt environnante et non sur les routes ou les maisons avoisinantes. De quoi préserver la vie privé de ses occupants.

Les plans de travail et les comptoirs de la cuisine sont en acier et en aluminium et ont une couleur joliment argentée.