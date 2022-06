Des Entrées de Maison UNIQUES en leur Genre.!!

L'entrée d'une maison est la première impression laissée aux visiteurs. Elle crée une connexion entre l'intérieur et l'extérieur, elle sépare ou réunit l'intimité de la maison avec l'environnement qui l'entoure.

Dans ce livre d'idées, nous allons vous présenter des entrées hors du commun qui se fondent dans l'architecture des structures et donnent une première indication sur les caractéristiques internes de la maison. Les entrées s'adaptent à l'espace qui les entoure et leur esthétique peut enrichir la façade d'une maison avec originalité. Les entrées peuvent soient être mises en évidence avec l'aide de matériaux et de lignes qui les feront sauter aux yeux de l'observateur soient être camouflées. Il est donc possible de banaliser l'entrée ou de la faire se fondre aux murs qui l'entourent. Ou bien, accentuer la transition entre l'intérieur et l'extérieur avec un design qui marque davantage cette différenciation. L'entrée, alors, peut être définie par des contrastes ou des similitudes. Elle reste dans tous les cas le symbole de la connexion entre l'intimité des espaces intérieurs et l'environnement public auquel la maison appartient.

Voyons maintenant quelques exemples d'entrées remarquablement créatives.