Une Rénovation Moderne et Sophistiquée pour un Jeune Couple

Aujourd'hui, le homify 360 nous emmène vers la magnifique ville de Porto. Ici aussi, les modernisations d'appartement sont de plus en plus en vogue. Cet appartement se situe dans le centre historique de Porto. Le projet de rénovation a voulu conserver l'héritage traditionnel du bâtiment et a ainsi maintenu les matériaux d'origine tels que les carreaux, le bois et la pierre. La transformation s'est surtout produite au niveau de l'organisation de l'espace intérieur. L'objectif était de rendre l'appartement plus spacieux et plus aéré. L'espace était donc mieux aménagé et plus lumineux. L'appartement dispose de tout l'essentiel nécessaire à la vie quotidienne. Observez maintenant avec nous les particularités de cette maison de ville.