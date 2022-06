homify 360° : Les 100 logements Hérold par Jakob + Macfarlane

100 logements Hérold est un projet réalisé par le cabinet d'architecture Jakob + Macfarlane. La naissance de ce projet est issue d'un coucours organisé par la ville de Paris pour la réhabilitation de l'espace où se trouvait l'ancien hôpital Hérold situé dans le 19ème arrondissement de Paris. Les travaux débutent en 2003, après que le duo d'architectes franco-americain Dominique Jakob et Brendan Macfarlane ait remporté le concours. Dans le but de concevoir des logements sociaux de qualité, le projet s'est inscrit dans une demarche éco-responsable.

Janvier 2008, un nouvel espace urbain, sur plus de 7500m², voit le jour ! Trois immeubles à la forme organique sortent de terre et s'installent dans la petite ceinture parisienne. Caractéristique du travail de Jakob + Macfarlane, ce projet a fait sensation lors de sa livraison et a ouvert de nouvelles perspectives concernant le vivre ensemble en ville. Jakob + Macfarlane reste le duo d'architectes le plus inventif de sa génération. Des docks de la Cité de la Mode et du Design à ces 100 logements sociaux, en passant par le restaurant au sommet du centre George Pompidou, le cabinet d'architecte propose une architecture originale, parfois simple, parfois avant-gardiste, tout en restant méthodique et précis.

Voilà maintenant 6 ans que ces immeubles trônent dans la périphérie de Paris et accueillent bon nombre d'occupants pour leur plus grand bonheur. Retour en arrière sur les caractériques de ces habitations modernes et éco-responsables.