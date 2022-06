Le Meilleur Matériau pour le Comptoir de Cuisine.!!

Les plans de travail en acier inoxydable sont adaptés pour les cuisines professionnelles et domestiques. L'utilisation de l'acier inoxydable dans la cuisine a longtemps été connue et appréciée pour l'hygiène absolue et la facilité de nettoyage.

Ce comptoir donne à votre cuisine un aspect industriel et moderne. Il résiste «naturellement» à la corrosion et il n’a pas besoin d’une protection supplémentaire pour assurer la conservation de son aspect. On pourra le nettoyer avec de l'eau tiède à l'aide d'un produit de nettoyage.