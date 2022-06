Préparer son Jardin pour l'Été Prochain.!!

Nature in the Garden

Nature in the Garden

Venu le moment de choisir les plantes qui feront le bonheur de notre jardin durant la prochaine période estivale. Il faut solliciter les conseils d'un expert si nous ne maîtrisons pas les différentes espèces de plantes pour l'extérieur. Un jardin méditerranéen peut être mis en place avec des bougainvillées ou de la lavande. Dans des zones plus sèches, l’amandier et l’olivier seront les bienvenus. Dans un petit jardin, il faut optimiser l’espace en disposant de belles plantes grimpantes: les bordures des murs et des clôtures pourront accueillir des clématites et des jasmins.