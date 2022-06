Comment Avoir une Façade Moderne?

L'on peut moderniser sa façade avec un plan très tendance. Cette maison que nous présente BUREAU D’ARCHITECTES DESMEDT PURNELLE, nous dévoile une volumétrie très compacte qui s’apparente pratiquement à un cube. Les façades sud-est et sud-ouest présentent un bardage bois ajouré, percées de larges fenêtres, avec des protections solaires et un débordant de toiture. Les façades nord-est et nord-ouest affichent un crépis et les ouvertures sont bien plus réduites.