La Maison idéale pour une FAMILLE.!!

Aujourd'hui nous vous présentons un projet merveilleux au Portugal. Un projet qui nous enchante particulièrement ! Il a tout pour plaire: un extérieur de rêve (avec piscine et écurie pour des chevaux), un intérieur parfaitement choisi et dessiné, beaucoup de lumière et des couleurs sereines, une décoration classique et vintage…

C'est un projet de rénovation et de restauration réalisé par l'étude Saaranha&Vasconcelos. Ils l'ont fait en suivant la tradition architectonique de ce pays, avec des matériaux de la zone et une décoration qui s’harmonise avec la région. Cette nouvelle maisonnette respecte l'essence plus rustique qui se trouvait dans son lieu. Son environnement est parfait pour une détente complète et profite aux cinq sens.