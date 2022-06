5 conseils pour agrandir votre salle de bain

En ce qui concerne la taille de nos maisons et appartements, peu d'entre nous peuvent se targuer de posséder la superficie de leur souhait. Un salon plus grand, une terrasse immense, une chambre avec un dressing ou une salle de bains avec une baignoire à remous arrivent en tête de lice de nos envies. Il existe cependant une pièce qui met tout le monde d'accord. Qui ne souhaiterait pas jouir de quelques mètres carrés supplémentaires dans sa salle de bain ? Dans la limite de l'envisageable et du réalisable bien évidemment, tout simplement un peu plus d'espace afin de pouvoir accueillir douche et lavabo sans encombre.

Il est vrai que la plupart du temps les salles de bain sont les espaces les plus négligés en matière de distribution de l'espace. La réponse se trouve peut-être dans le fait que nous passons moins de temps dans cette pièce-ci de la maison. Nous préférons par exemple agrandir nos salles de séjours. Cependant, en dépit de leurs tailles, qui sont souvent minuscules, nous pouvons dire avec certitude que les salles de bains font partie des lieux les plus importants dans la maison, dans les faits, ils sont essentiels. Les toilettes, les lavabos et douches sont ses éléments primordiaux et puis, selon la taille de la salle de bain, peuvent être ajoutés une baignoire et un bidet.

C'est la raison pour laquelle l'aménagement d'une salle de bain doit être bien pensé. La conception d'une salle de bain peut rapidement devenir un casse-tête chinois et seules les personnes créatives avec beaucoup d'esprit réussissent des prouesses. Les amateurs de Tetris seront ravis de relever le défi que peut représenter l'aménagement d'une salle de bain. Nous vous donnons ainsi cinq conseils afin d'agrandir visuellement parlant votre salle de bain, vous ne gagnerez pas de m2 mais vous aurez l'impression que la surface est plus grande.