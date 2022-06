Chauffage au Sol: Tout Ce qu'il Faut Savoir.!!

Vous redoutez d'avoir les pieds froids en hiver? Pas étonnant puisqu'il n'y a rien de plus désagréable que de ressentir la froideur de l'hiver quand on est chez soi. On vous conseillera souvent de vous installer près de votre radiateur ou bien de superposer les paires de chaussettes. Cependant, il existe une solution beaucoup plus agréable et moins encombrante. Nous vous en parlons aujourd'hui sur homify et vous aidons ainsi à planifier un hiver moins douloureux. Lisez cet article afin de découvrir le nécessaire sur le chauffage au sol!

Vous ne le connaissez pas encore? C'est pourtant un système de chauffage de plus en plus répandu. Il gagne de plus en plus de partisans parmi ceux qui recherchent des systèmes de chauffage efficace et économique. Ce système peut sembler moderne mais pourtant l'idée remonte à l'époque romaine où de l'eau et des vapeurs chaudes circulaient sous le plancher et à l'intérieur des murs. Ils étaient cependant fragiles, complexes et dangereux. Il y avait un risque d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone provenant des procédés de combustion. Dans les années 70 du siècle dernier, l'idée a refait surface et depuis lors, a considérablement évolué au point de devenir l'un des moyens les plus efficaces de chauffage aujourd'hui. Venez avec nous pour découvrir ce monde de confort thermique qui vous permettra de vous réveillez le matin et de posez vos pieds nus sur un sol agréablement chauffé.