Garde-robes et dressing sur mesure

Pour les plus petits budgets et pour les amateurs de designs colorés et ludiques, il existe d'autres solutions plus abordables, comme cet exemple simple et élégant du groupe allemand Tricform. Idéal pour une chambre d'enfant ou tout simplement pour les gens à l'esprit jeune, ce rangement se compose d'un module de tiroirs ainsi que d'un mur complet de boules colorées sur lesquelles on peut suspendre nos vêtements et accessoires. Cette création ludique incitera probablement votre enfant à prendre plus soin de sa chambre en faisant un jeu de chaque moment de rangement. Et avouez que même sans aucun vêtements, ce rangement a un charme irrésistible.