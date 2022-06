Une Fabuleuse Maison Familiale Moderne.!!

Une maison de famille doit nous offrir un confort et une intimité rassurante. La maison doit être un espace où l'on aime se réfugier après une journée stressante au travail pour enfin passer des moments de détente en famille. Aujourd'hui, nous vous proposons un aperçu de cette maison familiale au Portugal. Les photos ci-dessous illustrent un espace organisé à la perfection pour accueillir une petite famille.

Maqet est une société portugaise qui fournit divers services de visualisation 3D, de design d' intérieur et de rénovation des espaces publics et privés. Les images ci-dessous sont informatisées. Elles ont été crées avec un fichier informatique dans le but de donner un aperçu le plus exact possible des plans du projet avant même qu'il ne soit construit! Le projet était de créer une maison simple et parfaite pour une petite famille. La maison dispose de trois chambres à coucher, d'un salon, d'une cuisine avec coin repas, de deux toilettes et d'une salle de séjour avec une cheminée. Le résultat est une maison simple et moderne dont l'esthétique contemporaine se marie à une vision plus traditionnelle de l'architecture.