homify 360° : Nouveau pavillon coloré pour la Sorbonne-Paris

Prenons un peu de recul pour apprécier la volumétrie générale du bâtiment. Ce dernier est composé de trois volumes principaux aux traitements diversifiés qui manifestent la variété de fonctions qu'ils accueillent. Effectivement, le projet abrite, en plus des espaces d'étude et des locaux universitaires, trois équipements fédérateurs qui confirment le caractère clairement public de ce dernier : une bibliothèque, un centre sportif et le magnifique amphithéâtre que nous avons pu voir dans la dernière photo. Comparons les qualités de chaque volume. Le premier, à la droite, accueille les espaces universitaires, mis de l'avant par ses proportions généreuses et imposantes qui marque son caractère institutionnel et agit comme un signal emblématique pour le quartier. Le second, au centre, est formé de l'auditorium qui se projette vers la rue, exprimant dramatiquement son ouverture vers la communauté. Finalement, le troisième volume héberge le centre sportif et la bibliothèque : sa façade largement fenestrée qui fait face à la rue et au parc adjacent suggère son caractère public et son ouverture à la communauté.