Meubles de rangement pour votre salle de bain

On hésite souvent entre douche et baignoire et nous rabattons sur ces premières afin de gagner de l'espace. Or, ici, cette baignoire nous offre un gain de place conséquent ! Non seulement, cette baignoire fait aussi office de jacuzzi mais elle propose des solutions de rangement. Une idée ingénieuse qui pourrait faciliter la vie de beaucoup de gens !