WC très déco

Pour des toilettes plus petites, il n'est pas nécessaire de faire appel à la fantaisie afin d’étonner les regards. Quelques cadres comme dans l'exemple ci-dessus peuvent interloquer les visiteurs de ce WC, en quête de lecture ! Les magazines sont généralement de mises dans cette pièce afin de divertir les moins patients. Et bien, ici, ce petit espace accueillant vous offre un autre type de support pour votre lecture. « This is your life, do what you love and do it often », sera le petit conseil que vous pourrez lire si vous vous posez des questions existentielles durant votre passage dans cette pièce.