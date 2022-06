Décoration hétéroclite pour le salon

Le salon est un espace de refuge quotidien, qui s’imprègne de l'énergie et de la personnalité de ses propriétaires, comme un miroir de leurs passions et de leurs ambitions. Bien souvent, on voit dans les magazines de design aux pages glacées des intérieurs épurés, minimalistes, où trône au plus un fauteuil et une table basse au milieu d'un espace blanc et lisse. Or, ce genre d'espace idéaliste, bien que très esthétique, n'est tout simplement pas réalisable et, à la longue, peut devenir relativement ennuyant. Pourquoi ne pas créer une décoration de salon qui puisse accueillir vos objets du quotidien, aussi bigarrés et nombreux qu'ils puissent l'être? Aujourd'hui on dit: à bas le minimalisme, bonjour le maximaliste! On vous présente donc six intérieurs français qui, malgré leurs styles bien différents, réussissent tous à intégrer une panoplie de meubles et d'objets de décoration pour concevoir un collage personnalisé pour la vie de tous les jours. Nous tenterons aussi de vous donner quelques conseils afin de rechercher une certaine harmonie et cohérence entre différents objets ou styles hétérogènes, pour un salon unique, mais confortable.