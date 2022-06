Meubles en liège

Le liège est un matériau 100% naturel. On le trouve traditionnellement entre l’épiderme et l’écorce du chêne-liège, un arbre très commun dans les pays méditerranéens et plus particulièrement au Portugal. Véritable symbole du pays, il apparaît même parfois sur les armes de certaines villes.

La popularité du liège s’explique simplement : il est écologique, étanche et robuste. Réputé pour ses propriétés d’isolation thermique et phonique, le matériau n’en reste pas moins particulièrement souple et confortable. Un attribut non négligeable qui permet à Creative Cork de fabriquer des meubles mais aussi des coussins en liège. Original et branché.