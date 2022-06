Conseils jardinage pour le mois d'août

L’heure de la récolte

En septembre, l’heure de la récolte a sonné ! On ramasse la plupart des variétés de pommes, non seulement les beaux fruits poussant sur les arbres, mais également ceux tombés au sol. Pour éviter la prolifération de parasites, ceci doit être fait quotidiennement. Saviez-vous que si elles sont stockées correctement, on peut garder les pommes jusqu’à cinq mois après les avoir cueillies ? Il suffit de les placer dans des caisses en bois peu profondes, à basse température et à veiller à ce que les fruits ne se touchent pas.

Une nouvelle pelouse

Le début de l’automne est la période idéale pour semer une nouvelle pelouse. En effet, la sécheresse de l’été est finie mais le sol est toujours assez chaud pour que les graines d’herbe germent rapidement.

Phase d’hibernation

On croise vraiment les doigts pour que les beaux jours se prolongent mais il faut se rendre à l’évidence (et regarder un peu la météo chaque jour), les températures vont nettement se refroidir dans les prochaines semaines. Il faudra donc déplacer vos plantes en pot qui se la coulaient douce à l’extérieur vers des contrées plus protégées, chez vous ou sous une serre. Point important : veillez à ce que vos plantes n’aient aucune maladie ou parasites avant leur grand déménagement.

Plantez des fleurs

Vous reprendrez bien un peu de couleur pour votre jardin ? Parce que l’automne peut également être festif, c’est le moment de planter des arbres à feuilles persistantes, des arbustes, des pensées ou encore des couronnes impériales. On sait qu’on a pas encore totalement dit au revoir à l’été, mais il est déjà temps de penser au printemps prochain : profitez de la chaleur du sol pour planter les bulbes de ce qui fleurira en mars prochain, comme des perce-neige, des jonquilles, des tulipes etc. Bonne humeur assurée !

L’étang pour l’hiver

Vous avez aménagé un étang ou un point d’eau dans votre jardin ? Recouvrez-le dès à présent d’une bâche de protection, afin d’éviter que des feuilles mortes tombent dedans et créent de la boue. Si vous avez des poissons et qu’ils passeront l’hiver dans un bassin, assurez-vous qu’ils disposent d’une quantité d’eau suffisante.

Et vous, quels sont les travaux que vous avez prévu dans votre jardin pour la rentrée ? Dites nous tout dans les commentaires !