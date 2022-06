5 Trucs GÉNIAUX pour Relooker sa Salle de Bain

Le bon éclairage dans la salle de bain doit vous illuminer tout doucement et créer une atmosphère d'intimité. Vous en avez marre de votre vieux lampadaire classique ? Créez-en un autre avec du recyclage créatif. Le secret ? Optez pour une lampe que vous utilisez normalement pour une autre chambre. Cela va créer immédiatement une atmosphère particulière.

Pour un relooking rapide vous pouvez aussi changer votre miroir et en prendre un plus imposant et particulier ou au contraire plus sobre.