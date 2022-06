10 Idées pour créer un Salon Luxueux!

Quelques plantes dans la maison favorisent le bien être et l'eco-design des lieux. Le bon agencement de ces plante, peut créer du luxe dans notre salon, si nous utilisons des pots pour les mettre en évidence dans la décoration intérieure. Où se cache le Monstera dans cette photo? Cette plante a la caractéristique d'avoir des grandes feuilles trouées, et pousse très facilement. Elle dépollue le formaldéhyde et l'ammoniac. Elle convient à toutes les pièces de la maison.