10 Cuisines Rustiques Vraiment Sensationnelles !!

La volonté de créer une cuisine dans l'air du temps, permet d'allier tradition et modernité. Rappelons que ces deux styles sont à première vue antinomiques, mais en réalité ils vont très bien ensemble. Entre esprit récup' et esprit design, tout est permis dans la cuisine moderne aux styles mélangés. La conjonction entre les matériaux brutes, les teintes claires, les poutres apparentes et la cheminée créer une ambiance rustique hors du commun.