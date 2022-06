homify 360° : Maisons jumelles historiques au Portugal

​ Au dernier étage de la maison, directement sous les combles du toit, se trouve la chambre principale ainsi qu'une salle de bain privée et un dressing. Ici règnent à nouveau des tons et des matières lumineuses, agréables et naturelles qui s'étendent depuis le plancher sur les murs et jusqu'au plafond. Les meubles simple et au couleurs neutres donnent une apparence décontractée à l'espace, tout en créant un esprit douillet qui invite au repos et à l'intimité.