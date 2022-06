Les 6 Règles d'Or pour Travailler en Open Space!

Rendez service à votre corps et évitez de manger devant l'ordinateur! Cela va d'abord salir votre espace de travail, ou pire, l'endommager. Ensuite, autorisez-vous une pause, que ce soit pour votre déjeuner ou pour un en-cas bien mérité. Donc pensez à prendre des réelles pauses et éloignez-vous de votre ordinateur si possible. Vous reviendrez plus frais et plus enclin à trouver de nouvelles idées. C'est donc un avantage pour vous et votre entreprise! Et il est déconseillé de rester devant l'écran d'un ordinateur pendant de longues heures. Alors changez d'ambiance et essayez de retrouver de la lumière naturelle!