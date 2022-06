Quel Carrelage Choisir pour la Salle de Bain?

Il existe un préjugé très répandu selon lequel le format du carrelage doit être proportionnel à la dimension de la pièce à aménager et selon lequel, dans un local relativement petit comme la salle de bain, il n’est possible de poser des carreaux de grande dimension.

En réalité, les surfaces modernes sont très bien mises en valeur en l’absence d’interruption due aux joints et dans les petites pièces surtout, en utilisant des carreaux de grands formats (même le 60×60 cm) et des joints d’une largeur minimum (1,5 – 2 mm) de la même couleur que le carrelage, on a une impression d’unité et d’homogénéité au niveau de la surface, avec un effet très particulier et fascinant, vraiment très loin des carrelages habituels et classiques.

Vous pouvez utiliser aussi les carreaux de la même collection, mais dans des formats différents (par exemple, carré au sol et rectangulaire au mur), ou bien dans des couleurs différentes.