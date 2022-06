7 conseils de pros pour se débarrasser des odeurs de peinture

Vous venez de peindre une chambre et vous n'aimez pas l'odeur de peinture qui s'en dégage ? En fonction du type de peinture que vous avez utilisé, les murs prendront plus ou moins de temps à sécher et, par conséquent, l'odeur prendra aussi du temps à disparaître. Suivez les conseils suivants pour éliminer plus rapidement cette odeur nauséabonde que nous détestons tous !