Maison qui cache bien son Jeu

Après être entré à la maison nous nous trouvons avec des intérieurs totalement modernes, des couleurs neutres et avec quelques touches(sonneries) de couleur dans le mobilier et les objets décoratifs. Les intérieurs ouverts qui sont séparés et marqués par le mobilier. L'étage(appartement) de pierre, c'est l'élément qui réussit à créer une continuité entre les séjours distincts. Les bibliothèques encastrées dans le mur permettent d'avoir tout sans ordre et de mettre l'espace à profit au maximum dans cette chambre.