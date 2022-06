Habiter au rez-de-chaussée: avantages et inconvénients!

Selon que votre appartement soit exposé plus vers le sud ou vers le nord il sera plus ou moins lumineux. La luminosité dépend également de la situation dans votre rue, des gros bâtiments vous entourent ?

Un des problèmes plus pénibles d'un appartement des bas étages est qu'ils ont tendance à être beaucoup moins lumineux que les étages hauts, qui eux sont touchés par la lumière du soleil.

Il faut donc compenser ce manque de lumière avec un mobilier clair et un éclairage artificiel. Pour pallier à ce manque de lumière il existe aussi des solutions professionnelles : un système à base de miroirs très performants et incassable, qu'on installe simplement à l'extérieur devant sa fenêtre, et qui fait rentrer beaucoup plus de lumière.