Idées de décorations paisibles pour la maison

Commençons par la pièce la plus importante lorsqu'il est question de relaxation et de détente : la chambre à coucher! Pour une atmosphère confortable, misez sur une décoration qui incorpore le plus d'éléments textiles possibles. Tout d'abord, bien évidemment, pour lit où la devise Less is more ne tient tout simplement pas le route : outre des draps confortables et des oreillers douillets, procurez-vous une multitudes de cousins aux tissus et aux couleurs chaleureuses. Pourquoi ne pas aussi vous trouver une tête de lit matelassée, comme sur cet exemple de la designer parisienne Aline Erbeia? Ensuite, cherchez à intégrer des textiles dans d'autres éléments de la chambre, question de créer un cocon agréable. Si la photo en exemple nous montre un beau appliqué textile sur l'abat-jour, vous pouvez aussi intégrer de jolis rideaux et voiles pour garnir vos fenêtres et même un papier peint texturé sur les murs de votre chambre.