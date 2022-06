Quand RUSTIQUE rime avec MODERNE.!!

Direction l'Argentine, pour vous faire visiter un projet plus qu'enthousiasmant ! S'il est certain que les maisons modernes font rêver tout le monde, il n'est pas nécessaire de déménager pour redécouvrir sa maison et parfois, il suffit de petites rénovations pour faire toute la différence. C'est dans cette démarche que l'équipe de designers d'intérieur de Miléna Oitana se sont ancré pour littéralement moderniser cette propriété. Les objectifs principaux des travaux étaient en autre, d'agrandir et d'unifier les espaces cloisonnés, de restaurer des éléments originaux de la maison qui faisait tout son charme, et d'effectuer une liaison directe entre l'extérieur et l'intérieur. Le caractère pastoral de la maison a été respectés grâce à un mélange audacieux de matériaux de construction anciens et récents.

Mais, trêve de blabla, et visitons sans plus attendre cette magnifique demeure !