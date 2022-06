La Maison de Rêve pour une Famille MODERNE.!!

Le chalet dispose d'une luminosité exceptionnelle, de par sa situation Plein Sud et son imposante baie-vitrée qui fait l'angle de la façade. Cette surface vitrée permet d'une part un ensoleillement quasi-continue et d'autre part de favoriser une bonne température ambiante à l'intérieur. L'utilisation du bois pour le bardage, outre son aspect nature et design, permet également une isolation optimale. Et ça, c'est bon pour le portefeuille !