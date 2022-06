Comment se Débarrasser Définitivement des SOURIS.??

Le piège à glu est une plaque en plastique engluée, au centre de laquelle on pose ou non un appât (dans certains modèles, la colle a une odeur attractive qui évite d’avoir à ajouter un appât).

Théoriquement, en versant de l'huile sur le piège, on pourrait libérer la souris attrapée et la relâcher. En pratique, on oublie souvent de délivrer la souris à temps, la laissant mourir dans le stress et la souffrance

Petit plus : découvrez comment faire plaisir à vos animaux domestiques au sein de votre foyer !