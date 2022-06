Une Rénovation RADICALE Toute en Finesse.!!

Nous découvrons enfin où mènent les escaliers évoqués plus haut sur la deuxième photo. Nous y trouvons une petite chambre pleine de charme. Un lit une personne confirme qu'une femme seule occupe principalement l'appartement. D'où la domination de couleurs pâles et roses à travers l'appartement. Les sols sont toujours en bois. Ils sont recouverts d'un tapis beige qui parait particulièrement douillet. Cette chambre invite au repos, à la relaxation et au bien-être. Elle offre des moments solitaires de qualité pour se ressourcer.

Cette métamorphose est donc une vraie trouvaille. La morosité d'un espace neutre a évolué vers un intérieur très personnel et plein de caractère. On ressent la volonté de vivre bien dans sa peau et de recevoir tout de même volontiers la compagnie de proches et d'amis. Ce petit appartement est chaleureux et bien structuré.

