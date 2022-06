Une métamorphose en centre ville… pour 830 € !

Lorsque l'on met son bien sur le marché de l'immobilier, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Prenons l'exemple ci-dessous d'un petit appartement russe. Il recevait peu d'intérêt et se perdait loin derrière dans les listes d'annonces immobilières. La faute retombait cependant sur les propriétaires qui faute d'avoir pris du temps pour réaménager cet intérieur ont dû subir les conséquences de leur négligence.

Finalement grâce à l'aide d'une société d'architectes d'intérieur locale, la métamorphose recherchée portera ces fruits et cela malgré un investissement financier tout à fait raisonnable. Pas besoin d'entreprendre des travaux ambitieux pour redonner du charme à ce petit studio. Il a suffit de se débarrasser des éléments qui le rendait démodé et désuet et de renouveler les sols et les murs avec des couleurs plus agréable et une lumière plus généreuse.