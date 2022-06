Constructions en roche

Si vous êtes à la recherche d'une habitation dans laquelle vous serez en sécurité, cette maison ou plutôt ce coffre-fort fera parfaitement l'affaire ! Sortie tout droit de l'imagination de l'architecte et expert homify, Robert Konieczny, cette habitation est impénétrable pour toute personne n'y étant pas invitée. En effet, l'épaisseur et la hauteur des murs conçus en béton font forte impression et donne un effet de force et de puissance, à l'image d'un bloc de béton armé gigantesque.

Mais cette habitation a beaucoup plus à offrir. Elle se dévoile au fur et à mesure et fait apparaître une grande baie-vitrée s'ouvrant sur le jardin. Un concept impressionnant et intéressant !