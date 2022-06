Astuces pour un éclairage naturel dans votre maison

Il s'agit de l'une des questions principales que vous devriez vous poser lors de la construction et du choix de la propriété: Est-ce qu'il y a suffisamment de lumière naturelle dans cette maison? Si les bâtiments conçus dans climats chauds, au Sud de l'Europe, cherchent à se protéger du soleil, l'architecture construite ici en France valorisent en effet les rayons du soleil qui donnent chaleur et lumière aux espaces intérieurs, et cela s'avère encore plus vrai durant les mois plus froids et sombres, de novembre à mars.

Afin de déterminer la qualité d'un éclairage naturel, il faut considérer l'orientation de la maison et, bien sûr, le nombre et la taille des fenêtres et des portes en verre. De plus, les pièces exposées au Sud obtiennent plus de soleil en hiver et durant les mois transitoires. En été, par contre, c'est les chambres orientées vers l'Ouest qui bénéficieront le plus de lumière du soleil. Finalement, de manière générale, on constate que les espaces à l'Est obtiennent beaucoup de lumière le matin, tandis que les pièces au Nord restent assez sombres. Ainsi, lors de la construction de votre maison, soyez sûr de bien vérifier auprès de l'architecte que ces questions ont été prises en considération afin de vous assurer que vous aurez des espaces confortables ainsi que des économies considérables dans votre facture de chauffage.