Une Extension Toute en TRANSPARENCE.!!

Sur cette photographie, on peut mieux se rendre compte de l'importante de la surface vitrée qui permet un contact étroit entre l'intérieur et l'extérieur, et offre un point de vue très reposant sur la nature environnante, de belles campagnes vallonnée à seulement quelques minutes du centre de Mons.

La présence d'un bardage en bois, permet d'éviter le vis-à-vis, et de préserver ainsi l'intimité des habitants, tandis que la matière en elle-même permet d'être en harmonie avec le paysage. Un must !