Une Maison de Famille Vraiment UNIQUE.!!

A l'intérieur, la forme de l'édifice dans son ensemble se fait totalement visible. La disposition d’une mezzanine ouverte sur le salon signifie que les espaces intérieurs sont totalement fidèles à la forme extérieure de la maison. Les éléments structurels du toit, qui sont présents dans beaucoup de foyers (spécialement dans des résidences de grande taille et de styles plus traditionnels) sont recouverts de plâtre, alors qu'ici ils se montrent dans leur totalité et sont la caractéristique la plus importante de la demeure principale. Vous pourrez aussi observer le design légèrement peu conventionnel des poutres, qui suivent un patron de zigzag presque industriel, plus souvent vu sur des supports métalliques. La mezzanine fait que ces belles poutres sont visibles aussi depuis le rez-de-chaussée envahi de lumière