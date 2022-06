Idées pour votre salon

Le salon est traditionnellement la pièce où nous passons la plupart de la journée : nous nous y détendons après le travail, nous y recevons des invités ou nous profitons tout simplement d'un bon verre de vin en compagnie de notre famille. Le salon est l'endroit parfait pour se relaxer, cette pièce est dédiée à la détente. Nous npous y installons après toute activité afin de nous détendre et de rêvasser. Alors que les installations des autres pièces sont toujours conçues dans un but précis à savoir ; dormir, cuisiner, travailler, soins du corps, en ce qui concerne le salon, le seul point à prendre en compte est notre confort. En conséquence, le mobilier se doit d'être là pour nous mettre à l'aise et nous divertir. Ainsi, les stars sont le canapé et le fauteuil, nos livres et les jeux, la télévision et de la musique et si vous êtes chanceux, une cheminée.

Le salon est donc un espace partagé qui se doit être aux goûts de tous les habitants. Afin de passer des après-midi entières à rêvasser ou bouquiner, le cadre se doit d'être relaxant et apaisant. Le salon est le centre social de la maison: nous y jouons à des jeux de société en famille, nous y discutons avec nos amis, y célébrons des anniversaires. Ainsi aménager un salon demande plus d'effort que pour les autres pièces car il en va de nos goûts et envies. Une salle de bains un peu sombre ou une cuisine au revêtement de sol déplaisant peuvent être tolérables mais en ce qui concerne le salon, du mobilier de qualité est fondamental. Suivez nos conseils afin de faire de votre salon une pièce dans laquelle il fait bon vivre.